Суд обязал Караулова опровергнуть информацию о поставках топлива Украине с болгарского завода ЛУКОЙЛа

Арбитражный суд Москвы обязал журналиста Андрея Караулова (признан Минюстом РФ иностранным агентом) удалить видеоклипы и выпустить опровержение распространенной им информации о поставках дизельного топлива Украине с болгарского завода ЛУКОЙЛа.

Как сообщается на сайте инстанции, ЛУКОЙЛ в своем иске к господину Караулову отметил, что распространенные журналистом сведения не соответствуют действительности и неоднократно публично опровергались.

Как следует из резолютивной части решения суда, недостоверные утверждения были распространены Андреем Карауловым в январе в двух сюжетах на его YouTube-канале. Не соответствующими действительности и порочащими суд признал четыре фрагмента публикаций, в которых утверждается, в частности, что «более половины танков ВСУ… работают на этом дизельном топливе, полученном фактически из России». Решение суда пока в законную силу не вступило и еще может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

18 января экс-глава Минфина Болгарии Асен Василев сказал в интервью немецкой газете Welt, что страна снабжала Украину дизельным топливом, произведенным на заводе «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас». В ЛУКОЙЛе заявили, что власти Болгарии никогда не обращались в компанию с просьбой о поставках топлива на Украину. Российская компания предупредила, что готова защищать деловую репутацию в суде. Об исках нефтяной компании к господину Василеву и Welt не сообщалось.

Александр Кислов