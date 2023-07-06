Для херсонского чиновника в СБУ приготовили мину

Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор гражданам Украины, совершившим теракт. Прокуратура Южного военного округа доказала, что по заданию СБУ с помощью мины МОН-50 злоумышленники пытались взорвать первого заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка. В результате теракта погиб водитель чиновника, а сам он получил осколочные ранения. Несмотря на признательные показания, Виталию Скакуну и Юрию Доманчуку суд назначил 24 и 23 года строгого режима соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Доманчук (слева) и Виталий Скакун

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Юрий Доманчук (слева) и Виталий Скакун

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по уголовному делу о теракте в отношении первого заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка. Подорвавшим мину возле его автомобиля 32-летнему Виталию Скакуну назначено 24 года, 40-летнему Юрию Доманчуку — 23 года. Они признаны виновными в незаконном приобретении боеприпасов и взрывных устройств и совершении теракта (ч. 4 ст. 222 (по два эпизода), ч. 4 ст. 222.1, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Оба осужденных проведут первые четыре года в тюрьме. Также суд обязал их выплатить штрафы по 500 тыс. руб.

Как указано в материалах дела, рассказали «Ъ» в Главной военной прокуратуре (ГВП), Виталий Скакун и Юрий Доманчук с 2015 года были знакомы с начальником Скадовского отдела управления Службы безопасности Украины по Херсонской области Павлом Савицким (сейчас — заместитель начальника УСБУ по Херсонской области).

По версии следствия, в 2022 году после прихода российских войск в Херсонскую область мужчины решили совместно действовать против новых властей, в частности совершить покушение на первого заместителя губернатора региона Виталия Булюка.

Павел Савицкий, находившийся на территории Украины, взял на себя роль организатора. Используя свои связи и служебное положение действующего сотрудника СБУ, он смог достать оружие и боеприпасы для сообщников (мину, пистолет Макарова и патроны к нему), дал им денег на видеокамеру для слежки за жертвой, а также определил способ, время и место совершения нападения. Виталию Скакуну было поручено наблюдать за Виталием Булюком, забрать мину из тайника и подготовить ее к применению, установить и привести взрывное устройство в действие. На Юрия Доманчука возлагалась обязанность всячески содействовать Виталию Скакуну, уточнили в ГВП.

Участники группы общались по телефону, в том числе в мессенджере WhatsApp, контроль за переговорами в котором затруднен со стороны сотрудников правоохранительных органов, говорится в материалах дела.

В октябре 2022 года Павел Савицкий рассказал сообщникам, что спрятал противопехотную осколочную мину МОН-50 в тайнике на кладбище на окраине Скадовска.

Возвращаясь после поездки на природу, Юрий Доманчук и Виталий Скакун попросили своего знакомого, который был за рулем, заехать на кладбище, чтобы посетить могилу родственника. Возле общественного туалета Юрий Доманчук нашел тайник с миной, положил ее под куртку и принес домой, после чего спрятал в гараже. Вместе с Виталием Скакуном они снабдили мину устройством, помогающим привести ее в действие с помощью мобильного телефона, а также начинили дополнительными поражающими элементами в виде саморезов.

В конце октября 2022 года Виталий Скакун установил устройство недалеко от дома Виталия Булюка. Мина была замаскирована среди растений. Впоследствии Виталий Скакун периодически менял батарейки на устройстве дистанционного приведения мины в действие.

12 декабря в 13:15 следивший за чиновником Юрий Скакун заметил, как тот вышел из дома и пошел в сторону автомобиля, и взорвал мину. В результате находящийся за рулем машины водитель погиб, Виталий Булюк получил осколочные ранения.

Уголовное дело поступило в суд в конце апреля текущего года. Обвиняемые полностью признали вину, но отказались от дачи показаний. В прениях прокурор просил суд назначить им пожизненные сроки. Сторона защиты и подсудимые, в свою очередь, просили ограничиться максимально мягким наказанием.

В последнем слове подсудимые заявили, что раскаиваются в содеянном, и попросили прощения у пострадавшего и родственников погибшего. «Я в полном объеме признал инкриминируемое мне злодеяние, дал по существу предъявленных обвинений признательные показания. В данном преступлении искренне раскаиваюсь, прошу прощения у родственников погибшего и у самого пострадавшего»,— сказал в последнем слове Виталий Скакун. «Я также признал свою вину и сотрудничал со следствием. Полностью раскаиваюсь в содеянном. Искренне сочувствую и соболезную родственникам погибшего прежде всего и человеку, который пострадал»,— добавил Юрий Доманчук.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону