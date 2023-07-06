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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье умер летчик-испытатель МиГ-31 Леонид Попов

В подмосковном Жуковском в возрасте 82 лет умер заслуженный штурман-испытатель Леонид Попов, участвовавший в первых испытаниях МиГ-31, сообщили «Известия». По данным Telegram-канала «112», он умер вчера, 5 июля, в своем доме.

В сентябре 1985 года он стал старшим штурманом-испытателем ОКБ «МиГ». Участвовал в первых вылетах и испытаниях всех модификаций самолета МиГ-31, а также в испытаниях МиГ-23УБ, МиГ-25ПУ, МиГ-29УБ, МиГ-АТ.

В сентябре 1994 года Леонид Попов был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при испытании истребителей. В 1979 году старший штурман Попов успешно катапультировался при пожаре двигателей во время испытаний МиГ-31 на аэродроме Ахтубинск. Самолет был полностью разрушен.

Леонид Попов — автор книги о погибших летчиках-испытателях «Страстная неделя», телевизионных фильмов «80 лет в строю», «Открытки из рая», «Записки из Фарнборо», «Небо, ты блещешь у меня на крыле».

Полина Мотызлевская

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