Захарова: поставляемое Киеву оружие оказывается в руках протестующих во Франции

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что оружие, которое Запад поставляет Украине, оказывается в руках у протестующих во Франции. Она утверждает, что это оружие применяется против полиции.

«Если верить многочисленным сообщениям СМИ, неонацистские группировки принимают непосредственное участие в беспорядках во Франции. Кто-нибудь об этом задумался в Елисейском дворце? Если нет, тогда пора. И я подкину еще одну тему для размышления в Париже. Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции. Я не знаю, сказал ли об этом президент Франции Макрон своему народу или это хранится в секрете? Тогда об этом скажем мы. Да, то самое оружие, которое поставляет Запад, НАТО и непосредственно Франция <...> как бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их же собственному народу»,— заявила госпожа Захарова на брифинге. Его трансляция велась на YouTube-канале МИД РФ.

Массовые протесты во Франции начались 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера — 17-летнего Нахеля. Было задержано 4 тыс. человек, под стражу заключено около 400 участников. Среди задержанных множество несовершеннолетних. Разграблены сотни магазинов и отделений банков. Вчера глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что беспорядки прекращены на всей территории страны.

Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Франция пересиливает погромы».

Леонид Уварчев