В Екатеринбурге в распределительном центре Ozon у сотрудников выявили менингококковую инфекцию

В распределительном центре Ozon на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге у нескольких сотрудников выявили менингококковую инфекцию. По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, по данным на 5 июля зарегистрировано семь случаев заражения инфекцией.
Чтобы не распространить инфекцию, специалистами Роспотребнадзора определили границы очагов по местам проживания и работы заболевших, а также установили людей, которые находились с ними в контакте. «Проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. На настоящий момент вакцинировано более 60 человек»,— прокомментировали в Роспотребнадзоре. В центре усилили дезинфекцию помещений, организовали медосмотр и лабораторное обследование контактных.
В Роспотребнадзоре также заявили, что менингококковой инфекцией нельзя заразиться через посылки, которые были отправлены из данного распределительного центра. Специалисты объяснили, что возбудитель инфекции Neisseria meningitides остается жизнеспособным лишь непродолжительное время.