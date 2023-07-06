В Екатеринбурге сотрудник Ozon скончался после заражения менингококковой инфекцией

В Екатеринбурге скончался сотрудник распределительного центра Ozon, который ранее заразился менингококковой инфекцией. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти.

По данным telegram-канала Ural Mash, скончался 21-летний молодой человек. 30 июня, когда он находился в хостеле с другими работники распределительного центра, у него поднялась температура. Ему вызывали скорую помощь, однако врачи не успели его спасти. После этого из хостела якобы госпитализировали еще четырех сотрудников Ozon с менингококковой инфекцией. Их состояние стабильное.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что по данным на 5 июля было зарегистрировано семь случаев заражения инфекцией среди работников распределительного центра.

В пресс-службе Ozon сообщили, что компания принимает меры для предотвращения распространения инфекции. В частности, был введен масочный режим, у сотрудников на входе измеряется температура, а поверхности обрабатывают антисептиком. На складе проводится дезинфекционная обработка и работают три бригады врачей.

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