СМИ: мать убитого в Краснодаре пятилетнего мальчика отрицает свою вину

Бабушка убитого в Краснодаре пятилетнего Вовы П. заявила, что мать мальчика отрицает свою вину в содеянном. Об этом сообщает kuban.aif.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Женщина заявила, что супруг осужденной, который также был признан судом виновным в совершенном преступлении, воздействовал на ее дочь. Как заявила бабушка убитого мальчика, мужчина передавал жене письма в СИЗО.

«Также она написала, что супруг держал ее в страхе, что это он во всем виноват, а еще моя дочь нашла трех свидетелей, видевших, как отчим Вовы издевался над ребенком»,— цитирует издание заявление бабушки Вовы Панченко.

Тело пятилетнего мальчика обнаружили в микрорайоне Гидростроителей Краснодара летом 2022 года. Следствием было установлено, что ребенок умер от побоев. Его тело спрятали мать и отчим, а затем объявили о пропаже ребенка, чтобы отвести от себя подозрения. В апреле текущего года Краснодарский краевой суд признал супругов виновными в совершенном преступлении и назначил им на двоих 40 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Оба осужденных намерены обжаловать приговор. Слушание состоится в Третьем апелляционном суде в Сочи 1 августа.

Анастасия Донскова

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