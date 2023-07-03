Приговор супругам, осужденным за убийство пятилетнего сына, обжалуют в Сочи

Апелляционное слушание по делу об убийстве пятилетнего мальчика в Краснодаре, за которое были осуждены мать и отчим ребенка, состоится в Третьем апелляционном суде в Сочи 1 августа. Об этом сообщает kuban.aif.ru со ссылкой на адвоката бабушки погибшего мальчика Евгению Тутушкину.

«Мы будем настаивать, чтобы решение краевого суда осталось в силе. Считаю, что оснований для пересмотра дела нет на 99%»,— цитирует издание заявление адвоката.

Защитник отчима ребенка Екатерина Макличенко сообщила, что не будет участвовать в заседании.

В апреле текущего года Краснодарский краевой суд приговорил мать убитого Алену Бугоркову к 18 годам лишения свободы, ее супруга Сергея Бугоркова осудили на 22 года. В ходе заседания было установлено, что супруги избили пятилетнего Вову Пащенко, после чего за ночь ребенок умер. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники закопали тело мальчика и заявили о пропаже ребенка. Мальчика около суток искали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Тело ребенка обнаружили в микрорайоне Гидростроителей на берегу реки Кубань.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram