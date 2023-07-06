Сайт и приложение РЖД снова не работают

Работа сайта и мобильного приложения РЖД снова недоступны из-за хакерских атак, несмотря на недавние сообщения о восстановлении работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня наш сайт и мобильное приложение продолжают испытывать на себе множественные атаки с постоянно изменяющимся вектором и инструментами. Их источники рассредоточены по всему миру»,— говорится в сообщении.

Компания отметила, что «в РЖД построена комплексная эшелонированная система защиты, собранная из ведущих решений, представленных на рынке информационной безопасности в стране».

Сообщается, что кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме.

Вчера, 5 июля, сайт и мобильное приложение РЖД подверглись хакерской атаке, из-за чего удаленная продажа билетов была недоступна. К вечеру РЖД восстановила работу сервисов.

Полина Мотызлевская