РЖД восстановили работу сайта и приложения после хакерской атаки

Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена. При этом массированные хакерские атаки продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В связи с этим, а также с повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения»,— предупреждает РЖД.

По словам компании, кассы на станциях и вокзалах работают в штатном режиме. Продажа билетов ничем не затруднена.

Сегодня, 5 июля, пресс-служба компании сообщила, что сайт и мобильное приложение РЖД подверглись хакерской атаке, из-за чего удаленная продажа билетов была недоступна. Продажа в кассах работала в штатном режиме.

Полина Мотызлевская