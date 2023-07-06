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Коммерсантъ FM
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Посольство РФ рекомендовало не приезжать в Германию на машинах с российскими номерами

Посольство России в Германии рекомендовало россиянам временно воздержаться от ввоза на территорию ФРГ автомобилей с российскими регистрационными номерами. С таким предупреждением диппредставительство выступило после ряда случаев, когда во время поездок германская таможня арестовывала машины россиян.

«Посольству стало известно о случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств, зарегистрированных в РФ. До прояснения ситуации убедительно рекомендуем гражданам России воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами»,— говорится в сообщении на сайте посольства.

Российское посольство обратило внимание, что германская сторона при аресте автомобилей ссылается на нарушение закона «О внешней торговле» со ссылкой на Регламент ЕС об ограничениях в отношении РФ из-за боевых действий на Украине. Однако, отмечает диппредставительство, в данных случаях идет речь не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, временно ввозимой на территорию ФРГ.

Об аресте личных автомобилей во время поездок в Германию россияне стали сообщать с конца июня. В федеральной таможне ФРГ объяснили, что въезд на территорию страны на автомобиле из РФ расценивается таможенными органами как случай возможного нарушения европейских санкций против РФ и основание для ареста машины.

Милена Костерева

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