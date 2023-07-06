Суд вновь рассмотрит дело о привлечении семьи Ковпаков к субсидиарной ответственности

Арбитражный суд Свердловской области вновь рассмотрит дело о привлечении к субсидиарной ответственности бизнесмена и основателя сети супермаркетов сети «Кировский» Игоря Ковпака, его сына депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Льва Ковпака, супруги Льва – Вероники Ковпак и компании «Лев» по обязательствам ООО «Продовольственная компания» (находится в банкротстве).

Напомним, в апреле суд отказался привлекать семью Ковпаков к субсидиарной ответственности. С них и еще нескольких компаний хотели взыскать около 1 млрд руб. Еще в 2021 году суд накладывал аресты на счета и имущество Льва Ковпака, его жены и отца по банкротному делу ООО. Конкурсный управляющий тогда полагал, что депутат занимался выводом средств в пользу подконтрольных ему компаний. Но суд пришел к выводу, что сделки, на которые указывалось, по итогу «не изменили и не могли изменить структуру имущества» компании-должника и не могли привести ее к банкротству.

В мае этого года была подана апелляционная жалоба на данное решение суда. 4 июля суд отменил решение об отказе в привлечении семьи Ковпаков к субсидиарной ответственности и отправил спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. «Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области»,— говорится в резолютивной части постановления.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Семья не взяла ответственность».

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