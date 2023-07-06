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Коммерсантъ FM
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В Индии выходит в продажу телефон за $12 с поддержкой сетей 4G

Индийская телекоммуникационная компания Reliance Jio представила бюджетный телефон Jio Bharat за $12. Важным отличием Jio Bharat от других бюджетных телефонов, распространенных в стране, является то, что он поддерживает 4G, а не 2G, что обычно для таких телефонов. Тестовые продажи первого миллиона телефонов Jio Bharat начнутся завтра, 7 июля.

«В Индии 250 млн мобильных пользователей все еще находятся в ловушке эры 2G, в то время как мир уже стоит на пороге 5G-революции»,— заявил в связи с новым телефоном глава подразделения Jio Акаш Амбани.

Jio Bharat предназначен в первую очередь для людей, у которых до этого вообще не было телефона с доступом в интернет, особенно много таких в сельской местности в Индии. Jio Bharat относится к типу телефона, иногда называемому «фичерфон» (feature phone),— это нечто среднее между традиционным мобильным телефоном и смартфоном. У таких телефонов физическая клавиатура, но сравнительно большой экран и есть доступ в интернет.

Jio — телекоммуникационное подразделение конгломерата Reliance, принадлежащего одному из богатейших индийцев Мукешу Амбани. Jio занимает 1-е место среди мобильных операторов Индии — у него 439 млн клиентов. Такой позиции компании удалось добиться в первую очередь за счет очень низких тарифов — они в среднем на 30% ниже, чем у конкурентов. По мнению аналитиков, такой бюджетный телефон, как Jio Bharat, может принести компании довольно много новых пользователей.

«Благодаря знакомому форм-фактору и подключению к интернету это устройство поможет пользователям впервые получить доступ к ключевым сервисам, таким как платежи, контент и многое другое, через экосистему Jio. Правда, размер экрана несколько ограничивает возможности, но тем не менее это хороший вариант для тех, кто впервые получит доступ в интернет»,— считает старший аналитик исследовательской компании Counterpoint Research Варун Мишра.

Яна Рождественская

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