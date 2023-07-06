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Аварийно отключившийся энергоблок МАЭК в Казахстане отремонтировали и включили в работу

Энергоблок №1 Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК), аварийно отключившийся 3 июля, перезапущен. Ремонтные работы на нем завершены, сообщила пресс-служба акима (администрации) Мангистауской области.

«6 июля ремонтные работы энергоблока N1 на ТЭС ТОО "МАЭК" завершены. В 05:51 (03:41 мск— "Ъ") энергоблок включен в работу»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

МАЭК снабжает промышленность и население юго-запада Казахстана электрической и тепловой энергией, а также водой.

Как уточнили в пресс-службе администрации, для ликвидации последствий аварийного отключения энергоблока силами сотрудников МАЭК велись круглосуточные работы. «Ремонт был начат 4 июля в 21:50, так как на расхолаживание котла энергоблока требовалось большое количество часов»,— отметили в пресс-службе.

Вечером 3 июля на тепловой электрической станции Мангистауского атомного энергетического комбината аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы перешли на изолированную работу. Были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов. Без электроснабжения осталась казахстанская часть Каспийского трубопровода.

Милена Костерева

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