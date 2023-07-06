Песков: часть деклараций сотрудников администрации президента проверена

Часть деклараций о доходах сотрудников администрации президента проверена, часть находится на проверке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Публиковаться сведения не будут.

«Часть проверена, часть в процессе. Соответствующее управление в администрации работает постоянно»,— сказал господин Песков «РИА Новости».

Президент Владимир Путин в конце 2022 года подписал указ о приостановке публикации деклараций чиновников на время военной операции. Участники операции и чиновники из новых регионов были освобождены также от подачи деклараций. В феврале 2023 года Госдуме и Совфеду разрешили публиковать данные о доходах в обезличенном виде. Многие чиновники, депутаты и сенаторы намерены продолжить публиковать сведения о доходах, несмотря на новые нормы.

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Леонид Уварчев