Первый зампред ЦБ ожидает массового использования цифрового рубля в 2025–2027 годах

Полномасштабное внедрение цифрового рубля — это процесс нескольких лет, заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. В 2023 и 2024 годах проект будет находиться в «режиме пилотирования с очень ограниченным количеством клиентов и операций». Госпожа Скоробогатова ожидает, что на полную мощность проект заработает в 2025–2027 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025–2027 годов. Но это в том числе зависит и от банков, которые мы будем подключать к платформе,— этот процесс тоже поэтапный»,— сказала госпожа Скоробогатова Forbes.

По мнению первого зампреда ЦБ, нет никакой необходимости ускорять реализацию проекта, так как важно, чтобы «все было безопасно и идеально работало». Банк России не ожидает «взрывного перетока» ликвидности из банков в цифровой рубль. Госпожа Скоробогатова ожидает, что процесс будет медленным, постепенным и предсказуемым, потому что введен лимит пополнения кошелька на 300 тыс. руб. в месяц.

В первую очередь Центробанк хочет запустить наиболее востребованные операции — открытие кошельков, переводы, оплату и трансграничные расчеты. Последний вопрос обсуждался с дружественными странами и регуляторами, которые запускают национальные цифровые валюты. Для анонсированной ранее возможности расчета цифровыми рублями офлайн готовых решений нет, поэтому России «нужно разрабатывать собственные решения». «К технологии офлайн-оплаты более плотно подойдем в следующем году»,— добавила она.

В конце июня в ведомства и к участникам рынка поступил последний вариант поправок к основному законопроекту о цифровом рубле. Согласно документу, вместо цифровых кошельков будут цифровые счета, которые смогут открывать в том числе и иностранные банки.

Подробнее о законопроекте о цифровых рублях — в материале «Ъ» «Цифровой рубль не полез в кошелек».

Леонид Уварчев