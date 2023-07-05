На улицах Петербурга начали тестировать новый электробус-гармошку

В Санкт-Петербурге в среду, 5 июля, запустили в тестовую эксплуатацию новый электробус-гармошку E433 Vitovt Max Electro от компании-производителя BKM Holding. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новый электробус-гармошку E433 Vitovt Max Electro от компании-производителя BKM Holding начали тестировать на улицах Санкт-Петербурга. Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Новый электробус-гармошку E433 Vitovt Max Electro от компании-производителя BKM Holding начали тестировать на улицах Санкт-Петербурга. Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Следующая фотография 1 / 2 Новый электробус-гармошку E433 Vitovt Max Electro от компании-производителя BKM Holding начали тестировать на улицах Санкт-Петербурга. Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Новый электробус-гармошку E433 Vitovt Max Electro от компании-производителя BKM Holding начали тестировать на улицах Санкт-Петербурга. Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Это уже второй электробус, который будет тестироваться в Петербурге в этом году. В мае на фестивале SPbTransportFest машина была передана для испытаний подведомственному комитету по транспорту ГУП «Пассажиравтотранс» в рамках соглашения, заключенного между предприятием и BKM Holding.

Уточняется, электробус E433 Vitovt Max Electro на 80% состоит из российско-белорусских комплектующих. Имеет запас хода 240 км и рассчитан на эксплуатацию при температуре от 40 до 40 градусов. Может одновременно перевозить 153 пассажира. Заряжаться транспорт будет в ночное время в автобусном парке №2 «Пассажиравтотранс».

Планируется, что в течение двух месяцев электробус будет работать на маршруте №127 между Коломягами и Арцеуловской аллеей. При положительных результатах тестовой эксплуатации машина может быть выкуплена «Пассажиравтотрансом» для постоянной работы на маршрутной сети Петербурга.

«Ъ-СПб» писал, что в июне на маршруте №127 впервые вышел на линию еще один новый электробус отечественного производства — «Орион».

Ранее власти Петербурга анонсировали, что парк наземного пассажирского общественного транспорта в городе пополнится 120 новыми электробусами в течение двух лет.

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