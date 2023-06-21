По маршруту на севере Петербурга запустили электробус-гармошку «Орион»

На севере Санкт-Петербурга по маршруту №127 «Коломяги, Автобусный парк — Арцеуловская аллея» впервые вышел на линию новый электробус отечественного производства «Орион».

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Как сообщили в городском комитете по транспорту, в течение первых двух месяцев он будет работать на маршруте в тестовом режиме, обеспечивая транспортное обслуживание жителей новостроек Приморского района, в том числе на период закрытия на ремонт станции метро «Пионерская».

«Орион» — электробус особо большого класса, рассчитанный на 154 пассажира. Он полностью приспособлен для маломобильных граждан, располагает системой климат-контроля и USB-зарядками. Запас хода составляет более 240 км. Зарядка осуществляется в ночное время в парке (380V) и не требует дополнительной инфраструктуры. Такая схема эксплуатации электробусов позволит в дальнейшем использовать их на разных маршрутах, пояснили в комитете по транспорту.

Модель впервые презентовали в мае 2023 года на Международном транспортном фестивале SPbTransportFest, где было подписано соглашение между СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и АО «Транс-Альфа» о проведении подконтрольной эксплуатации транспортного средства.

Напомним, ранее власти Петербурга анонсировали, что парк наземного пассажирского общественного транспорта в городе пополнится 120 новыми электробусами в течение двух лет. Также в Петербурге планируют построить парк электробусов на 400 машин в производственной зоне «Ржевка». Работы начнутся в следующем году, открытие корпуса также назначено на 2024 год.

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