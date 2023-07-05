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Коммерсантъ FM
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Путин обсудил с Пашиняном по телефону Нагорный Карабах

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Темой разговора стала ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору»,— говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Владимир Путин подтвердил готовность «оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора». Во время телефонного разговора также было подчеркнуто, что реализация трехсторонних договоренностей 2020–2022 годов имеет «принципиально важное значение».

Накануне пресс-служба парламента Армении сообщала, что председатель Национального собрания Армении Ален Симонян совершил визит в Польшу. В ходе визита господин Симонян напомнил, что Армения планировала заручиться технической помощью Евросоюза для повышения обороноспособности из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Армения получила отказ от Брюсселя.

Ранее, 28 июня, Минобороны России сообщало о пяти нарушениях режима прекращения огня в Мардакертском и Мартунинском районах Нагорного Карабаха. Нарушения были выявлены российскими миротворцами. По данным ведомства, раненые и убитые есть и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана. 19 июня Армения и Азербайджан последний раз обвиняли друг друга в обстрелах на границе. Стороны продолжают вести переговоры по вопросу территориального спора вокруг Нагорного Карабаха.

В октябре 2022 года Россия, Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы в Карабахе. Заявление по итогам переговоров гласит, что проблемные вопросы планируется решать «исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года».

Полина Мотызлевская

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