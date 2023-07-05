«Манчестер Юнайтед» купил новую семерку

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» завершил один из, вероятно, важнейших трансферов летней дозаявочной кампании. Манчестерцы в среду подтвердили подписание контракта с полузащитником «Челси» Мейсоном Маунтом. Клубу он обойдется в £60 млн (€64 млн), плюс еще по миллиону фунтов в месяц ему причитается в виде зарплаты по пятилетнему контракту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт будет зарабатывать 12 млн фунтов в год, почти в три раза больше, чем в «Челси»

Фото: Manchester United / Getty Images В «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт будет зарабатывать 12 млн фунтов в год, почти в три раза больше, чем в «Челси»

Фото: Manchester United / Getty Images

В среду клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» официально подтвердил подписание контракта с полузащитником сборной Англии Мейсоном Маунтом. Манчестерцы согласились заплатить «Челси» за Маунта, на счету которого 36 матчей за сборную Англии (в них он забил пять мячей), £60 млн. Что касается условий личного контракта, то Маунт подписал соглашение на пять лет, по которому будет получать по £250 тыс. в неделю. Ну или около £12 млн в год. То есть почти втрое больше, чем ему платили в «Челси»,— £4,3 млн.

Отметим, что сам по себе факт уплаты £60 млн (€64 млн) за игрока для манчестерцев не является чем-то невиданным. В их истории было много заметно более дорогих приобретений.

Лидирует в этом смысле Поль Погба, за которого в 2016 году манчестерцы заплатили €105 млн. Помимо Погба еще восемь футболистов стоили манчестерцам дороже Маунта. Среди них Антони (€95 млн), Гарри Магуайр (€87 млн), Джейдон Санчо (€85 млн), Ромелу Лукаку (€84 млн) и другие.

Однако переход Маунта, несмотря на то что уступает в цене прежним трансферам, в руководстве манчестерцев, похоже, воспринимается как важнейшая сделка. Символично, что полузащитнику после подписания контракта выделили майку с номером 7. Под этим номером в «Манчестер Юнайтед» в свое время выступали Дэвид Бекхем, Брайан Робсон, Эрик Кантона и даже Джордж Бест. Последний знаменитый носитель номера 7 в «Манчестер Юнайтед» — Криштиану Роналду. Впрочем, о сотрудничестве с португальцем главный тренер команды Эрик тен Хаг, вероятно, предпочел бы забыть (Криштиану Роналду покинул клуб после того, как публично подверг клубное руководство вообще и главного тренера в частности критике).

Особое отношение к покупке Маунта, по всей видимости, объясняется тем, что от него ждут придания полузащите манчестерцев большей созидательности.

У Маунта в этом плане неплохие показатели. За время выступлений за «Челси» он выдавал в среднем 0,47 результативного паса за игру. То есть действовал на том же уровне, что сейчас показывает ключевой игрок центра поля манчестерцев Кристиан Эриксен. При этом Эриксену 31 год. Фред, Каземиру, Бруну Фернандеш, то есть те, на кого тен Хаг может положиться, тоже уже или прошли, или приближаются к рубежу в 30 лет.

Александр Петров