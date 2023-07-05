«Манчестер Юнайтед» купил новую семерку

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» завершил один из, вероятно, важнейших трансферов летней дозаявочной кампании. Манчестерцы в среду подтвердили подписание контракта с полузащитником «Челси» Мейсоном Маунтом. Клубу он обойдется в £60 млн (€64 млн), плюс еще по миллиону фунтов в месяц ему причитается в виде зарплаты по пятилетнему контракту.
В «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт будет зарабатывать 12 млн фунтов в год, почти в три раза больше, чем в «Челси»
Фото: Manchester United / Getty Images
В среду клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» официально подтвердил подписание контракта с полузащитником сборной Англии Мейсоном Маунтом. Манчестерцы согласились заплатить «Челси» за Маунта, на счету которого 36 матчей за сборную Англии (в них он забил пять мячей), £60 млн. Что касается условий личного контракта, то Маунт подписал соглашение на пять лет, по которому будет получать по £250 тыс. в неделю. Ну или около £12 млн в год. То есть почти втрое больше, чем ему платили в «Челси»,— £4,3 млн.
Отметим, что сам по себе факт уплаты £60 млн (€64 млн) за игрока для манчестерцев не является чем-то невиданным. В их истории было много заметно более дорогих приобретений.
Лидирует в этом смысле Поль Погба, за которого в 2016 году манчестерцы заплатили €105 млн. Помимо Погба еще восемь футболистов стоили манчестерцам дороже Маунта. Среди них Антони (€95 млн), Гарри Магуайр (€87 млн), Джейдон Санчо (€85 млн), Ромелу Лукаку (€84 млн) и другие.
Однако переход Маунта, несмотря на то что уступает в цене прежним трансферам, в руководстве манчестерцев, похоже, воспринимается как важнейшая сделка. Символично, что полузащитнику после подписания контракта выделили майку с номером 7. Под этим номером в «Манчестер Юнайтед» в свое время выступали Дэвид Бекхем, Брайан Робсон, Эрик Кантона и даже Джордж Бест. Последний знаменитый носитель номера 7 в «Манчестер Юнайтед» — Криштиану Роналду. Впрочем, о сотрудничестве с португальцем главный тренер команды Эрик тен Хаг, вероятно, предпочел бы забыть (Криштиану Роналду покинул клуб после того, как публично подверг клубное руководство вообще и главного тренера в частности критике).
Особое отношение к покупке Маунта, по всей видимости, объясняется тем, что от него ждут придания полузащите манчестерцев большей созидательности.
У Маунта в этом плане неплохие показатели. За время выступлений за «Челси» он выдавал в среднем 0,47 результативного паса за игру. То есть действовал на том же уровне, что сейчас показывает ключевой игрок центра поля манчестерцев Кристиан Эриксен. При этом Эриксену 31 год. Фред, Каземиру, Бруну Фернандеш, то есть те, на кого тен Хаг может положиться, тоже уже или прошли, или приближаются к рубежу в 30 лет.
Килиану Мбаппе не дают уйти бесплатно
Руководство французского клуба ПСЖ не намерено отпускать чемпиона мира 2018 года по футболу Килиана Мбаппе бесплатно по окончании контракта после сезона-2023/24. Об этом на пресс-конференции в Париже в среду сообщил президент ПСЖ Насер аль-Хелаифи.
По его словам, если Мбаппе планирует начать следующий сезон в составе французского клуба, он должен подписать новый контракт. «Наша позиция очень простая,— сказал господин аль-Хелаифи.— Если Мбаппе хочет остаться, а мы этого хотим, он должен подписать новый контракт. Мы не позволим ему уйти бесплатно. Пусть он не думает, что уйдет отсюда бесплатно. Если кто-то передумал, то это не наша вина».
3 июля испанская газета Marca сообщила, что Мбаппе не перейдет в испанский «Реал» в летнее трансферное окно. По информации источника, «Реал» может подписать с французом предварительное соглашение в январе 2024 года. 27 июня портал Foot Mercato сообщил, что руководство испанской команды колеблется между вариантами оформить переход Мбаппе в текущее межсезонье или дождаться лета 2024 года.
12 июня газета L`Equipe сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года. Соглашение форварда с ПСЖ, которое истекает в конце сезона-2023/24, предусматривает опцию продления еще на один сезон. На следующий день Мбаппе заявил агентству AFP, что не обсуждал с руководством ПСЖ продление контракта. Позднее футболист отметил в социальных сетях, что намерен провести следующий сезон в составе французского клуба. ТАСС