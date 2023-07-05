В Санкт-Петербурге на площади 1000 кв. метров горят покрышки

Крупный пожар произошел сегодня, 5 июля, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании по адресу улица Салова, д. 27 поступила на пульт дежурного в 13:01, сообщили в региональном управлении МЧС.

По уточненным данным ведомства, на площади 1 тыс. кв. м горит «готовая продукция». Огонь тушат по повышенному, второму номеру сложности. Столб черного дыма виден сразу из нескольких районов Петербурга.

Согласно данным 2ГИС, по этому адресу находится шинный центр. Очевидцы в соцсетях пишут, что на месте горят автомобильные покрышки.

К ликвидации пожара от МЧС привлечены 9 единиц техники и 41 человек личного состава.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург