На Лиговском проспекте по повышенному номеру сложности тушат завод бытовой химии

Крупный пожар произошел вечером 4 июля в Московском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Лиговский проспект, д. 281 поступила на пульт дежурного в 18:44, сообщили в региональном управлении МЧС.

Как уточняет 78.ru, предположительно, пожар произошел на одном из предприятий по производству бытовой химии «Аист».

К ликвидации огня привлечено 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Позднее в МЧС пояснили, что в кирпичном, одноэтажном здании размером 15х20 метров происходит горение обстановки на площади 300 кв. метров. Пожарно-спасательные подразделения работают по дополнительному номеру 1-БИС.

Напомним, накануне вечером на Васильевском острове также по повышенному номеру сложности тушили административное здание на Кожевенной линии.

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