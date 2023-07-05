Япония планирует экспортировать небоевые транспортные средства с вооружением

Правящие партии Японии договорились о возможном экспорте небоевых транспортных средств, снабженных вооружением. Решение коалиции предполагает, что Япония может поставлять транспортные средства с вооружением за границу, несмотря на принятый страной запрет на экспорт оружия. Об этом сообщает японское информагентство Kyodo.

По данным Kyodo, отчет коалиции был составлен законодателями Либерально-демократической партии и партии «Комэйто». Согласно документу, правящие партии расходятся во мнениях относительно допустимости экспорта летального вооружения.

«Соответствующий документ появился в то время, как правительство желает смягчить принципы, регулирующие передачу военной техники и технологий. Это нужно для укрепления японской оборонной индустрии и для поддержки Украины посредством поставки ей вооружений»,— сообщает агентство.

Документ уточняет, что Япония может экспортировать оборудованный вооружением транспорт тем странам, с которыми Токио сотрудничает в области безопасности. Предполагается, что вооружение будут использовать только для спасательных операций, патрулирования, перевозки грузов и разминирования.

Япония до сих пор придерживается запрета, основанного на конституции, согласно которому страна не может экспортировать смертоносные вооружения, за исключением тех, которые она разработает и будет производить вместе с другими странами. В таком случае поставки оружия производятся через страны-партнеры.

Япония находится в числе стран, поддерживающих Украину после начала вооруженного конфликта с Россией. Токио выделило Киеву пакет финансовой помощи в размере $7,6 млрд. Япония также приняла на лечение в Центральный госпиталь сил самообороны раненых украинских военнослужащих. Кроме того, Япония отправит ВСУ 100 военных автомобилей и 30 тыс. продовольственных пайков.

Полина Мотызлевская