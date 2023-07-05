Два легионера приостановили контракты с ЦСКА, воспользовавшись поправкой FIFA

Нигериец Чидера Эджуке и исландец Арнор Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА, воспользовавшись поправкой Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщил футбольный клуб. Контракты футболистов в ЦСКА истекают летом 2024 года.

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«Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон приостановили контракты с ПФК ЦСКА. Нигериец и исландец снова воспользовались поправкой FIFA, позволяющей приостановить соглашение в одностороннем порядке до конца следующего сезона»,— говорится в сообщении клуба в Telegram-канале. ЦСКА напомнил, что оставляет за собой право обратиться в судебные инстанции для защиты своих интересов.

22 мая FIFA объявила, что иностранные тренеры и игроки могут приостановить свои контракты с российскими и украинскими футбольными клубами до 30 июня 2024 года. Для расторжения контрактов с клубами, входящими в состав Российского футбольного союза и Украинской футбольной ассоциации, иностранным тренерам и игрокам было необходимо предоставить уведомление до 1 июля 2023 года. FIFA предоставила эту возможность после начала военной операции России на Украине. Разрешение было действительно до лета 2022 года, но в июне того же года оно было продлено.

Георгий Рамонов