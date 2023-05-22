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Коммерсантъ FM
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FIFA продлила иностранцам право разрывать контракты с российскими клубами

Международная федерация футбола (FIFA) разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими и украинскими футбольными клубами до 30 июня 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Для расторжения контрактов с футбольными клубами в составе Российского футбольного союза и Украинской футбольной ассоциации иностранные тренеры и игроки должны уведомить их об этом до 1 июля 2023 года.

FIFA разрешила приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами после начала военной операции России на Украине. Разрешение действовало до лета 2022 года и было продлено в июне того же года.

Анастасия Ларина

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