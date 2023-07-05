Песков назвал напряженной ситуацию на ЗАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что обстановка вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) — напряженная. По его мнению, существует высокая вероятность диверсии на станции со стороны Украины.

«Обстановка достаточно напряженная, потому что действительно велика угроза диверсий со стороны киевского режима. Диверсии, которые могут быть катастрофичны по своим последствиям. Киевский режим неоднократно продемонстрировал свою готовность не гнушаться ничем. Совсем недавно мы это видели в ходе подрыва Каховской ГЭС тоже с ужасающими последствиями»,— сказал господин Песков. По его словам, для противодействия возможным угрозам предпринимаются все необходимые меры.

Накануне, 4 июля, Россия и Украина обвинили друг друга в подготовке атаки на Запорожской АЭС. Советник «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ попытаются атаковать ЗАЭС с помощью «высокоточных средств большой дальности» в ночь на 5 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска «разместили предметы, напоминающие взрывчатку, на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС». В украинском Генштабе добавили, что подрыв не должен повредить энергоблоки, «но может создать картину обстрелов из Украины».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева