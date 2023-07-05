Песков о возбуждении дела после нападения на Милашину и Немова: давайте просто дождемся

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дождаться итогов работы по поручениям СК в связи с нападением на Елену Милашину и Александра Немова. По его словам, необходимые действия предпринимаются.

«Давайте просто дождемся. Вся реакция была озвучена, и все действия сейчас предпринимаются»,— так господин Песков ответил на вопрос «Ъ FM», не смущает ли Кремль, что по факту нападения до сих пор не возбуждено уголовное дело.

На журналистку и адвоката напали вчера, 4 июля. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств нападения. Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в следственное управление СКР, МВД и прокуратуру Чечни с запросом о проведении проверки по этому делу.

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов утром 4 июля прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. По их словам, по дороге из аэропорта Грозного на них напали неизвестные и жестоко избили. Журналистка получила травму головы и сильные ушибы пальцев рук. Также ей обрили голову и облили зеленкой. По ее словам, ей также угрожали отрезать палец, чтобы разблокировать телефон. Господина Немова сильно избили и ранили ножом в ногу. Сегодня, 5 июля, пострадавшие были доставлены в одну из московских больниц.

Подробнее о нападении — в публикации «Ъ» «Как раньше все это было, просто давно такого не было».

Полина Мотызлевская