Доцент КамГУ связала распространение борщевика на Камчатке с развитием туризма

Из-за развития сети туристических маршрутов борщевик Сосновского активно распространяется по территории Камчатки, чужеродный инвазионный вид захватывает все большие площади и снижает разнообразие растений полуострова, сообщили «Ъ» в Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга.

«Ситуация ухудшается и будет ухудшаться в связи с развитием сети туристических маршрутов: борщевик очень хорошо разносится в протекторе автомобильных покрышек»,— сообщила декан факультета естественных и технических наук КамГУ, доцент кафедры биологии и наук о Земле Елизавета Девятова. По ее словам, в прошлом веке на Камчатке опасный вид рос только в окрестностях села Сосновки, куда его около 30 лет назад завезли для испытания в качестве силосной культуры на опытных полях Камчатской сельскохозяйственной опытной станции. Но с 2000 года борщевик «пошел завоевывать новые территории».

Ученые отмечают, что растение распространяется в основном по дорогам. Первые заросли борщевика появились в одном из микрорайонов Петропавловска-Камчатского в 2010 году. Затем заросли растения были обнаружены в курортной зоне Паратунка. А в 2020-м в результате активного развития туризма в регионе борщевик Сосновского добрался уже до центральных районов полуострова.

По словам Елизаветы Девятовой, опасный борщевик снижает рекреационную ценность территорий. «Флора Камчатки сама по себе бедна, конкуренцию борщевику никто не может составить, а он еще и снижает разнообразие растений,— заявила декан.— Для решения проблемы нужно внести изменения в нормативно-правовую базу. Для борьбы с борщевиком используются как механические способы (покосы, выкапывание, обрезание соцветий), так и химические методы. У нас специально его не косят вообще, другие меры не предусмотрены».

О том, как предлагают использовать борщевик ученые, читайте в публикации «Ъ» «Борщевик против рака».

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский