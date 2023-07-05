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Коммерсантъ FM
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На ТНТ покажут продолжение «Счастливы вместе»

Телеканал ТНТ покажет новый сериал о Геннадии Букине и его семье, известных телезрителям по сериалу «Счастливы вместе». Об этом сообщается в пресс-службетелеканала. Главные роли в новом телесериале «Букины» исполнит актерский состав «Счастливы вместе» — Виктор Логинов (Геннадий Букин), Наталья Бочкарева (Даша), Дарья Сагалова (Света) и Александр Якин (Рома). В сериале будет десять эпизодов.

Производством сериала ТНТ занимается совместно с «Кинокомпанией братьев Андреасян», среди их работ — «Манюня», «Бедный олигарх», «Ресторан по понятиям».

«Мы слышим нашего зрителя и возвращаем на канал любимых и проверенных временем звезд. Вы просили Галустяна — он с нами, вы просили Мартиросяна — и он вернулся, вы мечтали о Светлакове — он снова на ТНТ. Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных!» — говорит директор телеканала Тина Канделаки.

По словам актера Виктора Логинова, зрители «ждали увидеть Букиных на экранах». «Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная — в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная, как и наши герои»,— рассказал он.

Сериал «Счастливы вместе» выходил на ТНТ с 2006 по 2013 год и состоял из шести сезонов. В центре сюжета — семья Букиных из Екатеринбурга, которая ссорится каждый день, но при этом все равно остается «счастлива вместе». Сериал получил премию «MTV Россия» в номинации «лучший сериал» в 2008 году. За два года до завершения сериала в Екатеринбурге на улице Вайнера установили бронзовый памятник Геннадию Букину.

Полина Мотызлевская

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