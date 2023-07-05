Минфин в июле продаст юани на 34,9 млрд рублей

Минфин сообщил, что федеральный бюджет в июле 2023 года может недополучить 4,5 млрд руб. нефтегазовых доходов. Таким образом, объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 июля по 4 августа составит 34,9 млрд руб. Ежедневно будет продаваться по 1,7 млрд руб.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июле 2023 года в размере – 4,5 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июня составило – 30,3 млрд руб.»,— говорится в сообщении Минфина.

По результатам прошлого месяца федеральный бюджет получил 528,6 млрд руб. нефтегазовых доходов против 570,7 млрд руб. в мае. В начале июня Минфин прогнозировал, что нефтегазовый дефицит составит 44 млрд руб.

За январь—май нефтегазовые доходы снизились на 50% год к году, до 2,853 трлн руб. В Минфине объяснили падение нефтегазовых доходов высоким прошлогодним показателем, снижением котировок цен на Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. Средняя цена на нефть марки Urals в июне 2023 года — $55,28 за баррель, что в 1,58 раза ниже, чем в июне 2022-го ($87,25 за баррель).

Милена Костерева