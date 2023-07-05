Грозы спровоцировали крупные лесные пожары в центральном районе Камчатки

В Быстринском районе Камчатского края серьезно осложнилась ситуация с лесными пожарами, площадь которых уже превысила 2,5 тыс. га, сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По словам главы региона, два очага возгораний возникли на сопках после прошедшего на днях грозового фронта.

«Установившаяся сухая и теплая погода способствует распространению огня. С первого дня задействованы вертолеты и необходимая техника. На сегодняшний день на пожарах работают 80 человек. Недавно прибыла группировка МЧС в составе 24 человек и 11 единиц техники для усиления. Сейчас ситуация контролируемая, прокладывается вторая минерализованная полоса для сдерживания распространения пожара»,— цитирует Владимира Солодова пресс-служба краевого правительства.

По данным региональных властей, угрозы для населенных пунктов и объектов инфраструктуры нет, так как села Анавгай и Эссо, расположенные примерно в 20 км от пожаров, от огня отделяют водные преграды. Как сообщают местные жители, в селах с выходных чувствуется запах дыма.

В Пенжинском районе на границе с Корякским государственным заповедником на севере Камчатки действуют еще два природных пожара общей площадью более 6 тыс. га. По данным краевых властей, там также пока удается сдерживать распространение огня, угрозы населенным пунктам и населению нет.

Сегодня режимы ограничения пребывания граждан в лесах действуют на территориях восьми лесничеств в семи муниципальных районах Камчатки. Пятый, наивысший, класс пожарной опасности действует на территориях трех сел.

Сегодня в Дальневосточном федеральном округе режим «ЧС в лесах» введен на всей территории Магаданской области, Республики Саха (Якутия), Хабаровского края и в двух муниципальных образованиях Камчатского края. Особый противопожарный режим действует в восьми регионах ДФО. В Хабаровском крае действует 31 лесной пожар, в Магаданской области — 98, где на особом контроле находятся два пожара в природном заповеднике, в Якутии — 121. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Об этом было заявлено в Хабаровске на рабочем совещании по лесопожарной обстановке в ДФО, которое провел глава МЧС России Александр Куренков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский