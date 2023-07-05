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Коммерсантъ FM
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Алиев обвинил Францию в поддержке армянского сепаратизма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахе. По его мнению, Париж пытается навязать в регионе «возмутительную политику неоколониализма».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Алиев заявил, что Франция, «лживо позиционирующая себя защитницей прав человека и международного права», вмешивается во внутренние дела других стран. По его мнению, вывод французских войск из Мали и Буркина-Фасо показал, что «возмутительная политика неоколониализма Франции в Африке обречена на провал».

«К сожалению, Франция пытается навязать ту же порочную практику на Южном Кавказе, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана и используя геополитическое соперничество, иностранное военное присутствие и колониальную политику ориентализма»,— сказал Ильхам Алиев на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку (цитата по «РИА Новости»).

Господин Алиев также заявил, что в стране все чаще звучит «расистский и дискриминационный дискурс в отношении некоторых этнических меньшинств». По его мнению, местные чиновники и члены парламента страны делают «расистские ненавистнические высказывания».

«Извинения перед миллионами людей, которых его предшественники колонизировали, использовали в качестве рабов, убивали, пытали и унижали, будут не только признанием исторической вины Франции, но и помогут ей преодолеть последствия глубокого политического, социального и гуманитарного кризиса, в котором она оказалась после жестокого убийства алжирского подростка»,— сказал он.

Протесты во Франции начались 27 июня, во многих городах они переросли в беспорядки и ночные погромы. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля. Были задержаны тысячи человек. Среди них много детей и молодежи. По предварительным оценкам, французский бизнес и банки понесли убытки на сумму больше €1 млрд из-за погромов: 200 магазинов были полностью разграблены, повреждения получили 300 отделений банков. Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал принять чрезвычайные меры, «чтобы восстановить гораздо быстрее» все, что пострадало во время погромов.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Франция пересиливает погромы».

Олеся Павленко

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