Президент Франции Макрон готовит чрезвычайное положение для восстановления страны после протестов

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с мэрами городов, затронутых прошедшими беспорядками. Он пообещал принять чрезвычайные меры, «чтобы восстановить гораздо быстрее» все, что пострадало во время погромов. Господин Макрон считает, что худшее позади и пик беспорядков пройден, однако осторожен в прогнозах. Присутствие полиции и жандармерии в городах пока сохранится на прежнем уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон на встрече с мэрами

Фото: Reuters Эмманюэль Макрон на встрече с мэрами

Фото: Reuters

Отвечая таким образом правым оппозиционерам, требовавшим в разгар волнений «чрезвычайного положения», хозяин Елисейского дворца сказал, что готов «ввести закон о чрезвычайном положении, чтобы в кратчайшие сроки начать процедуру восстановления» городского хозяйства. Он пообещал адресную финансовую поддержку для ремонта и восстановления транспорта, государственных учреждений и школ.

«Мы собираемся представить чрезвычайный закон, чтобы сломать все сроки, провести ускоренную процедуру, чтобы восстановиться намного быстрее»,— сообщил он (цитата по Huffpost).

Ущерб, понесенный страной от действий погромщиков, достаточно велик, особенно если считать потери бизнеса, торговли, транспортных компаний. Его максимальная цифра, по оценке Союза промышленников Франции (Mouvement des Entreprises de France, MEDEF), может достигнуть €1 млрд. MEDEF уже призвал правительство как можно скорее прийти на помощь тем, «кто потерял все».

Подробнее о последствиях протестов — в материале «Ъ» «Франция пересиливает погромы».

Алексей Тарханов, Париж