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Дефицит кадров испытывают 188 нижегородских предприятий

Правительство Нижегородской области опубликовало перечень предприятий и юрлиц, испытавающих дефицит востребованных кадров. В него вошли 188 предприятий — на одно меньше, чем в начале 2023 года, следует из документа.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В списке оказались промышленные предприятия гражданского и оборонного сектора — от филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Роскосмоса до нижегородских верфей, химзаводов, группы ГАЗ, института прикладной физики РАН и авиазавода «Сокол». Также в перечне указан Российский федеральный ядерный центр «Росатома» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и крупный производитель взрывчатых веществ и боеприпасов ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова».

Организациям требуются инженеры, слесари, проектировщики, лаборанты, химики и рабочие специальности — всего 349 профессий.

Нижегородская область, как и другие российские регионы, испытывает острый дефицит кадров. В ближайшие полтора года нижегородским предприятиям Нижегородской области необходимо набрать 16 тыс. сотрудников.

Владимир Зубарев

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