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Коммерсантъ FM
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Резников: российские системы РЭБ глушат HIMARS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) глушили западные реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе американские HIMARS, а также артиллерийские боеприпасы с GPS-наведением.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Русские придумывают контрмеры, мы сообщаем об этом нашим партнерам, и они принимают новые контрмеры против этих контрмер»,— сказал Алексей Резников в интервью британской Financial Times (FT).

Аналогичный подход используется, чтобы повысить эффективность разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, добавил господин Резников. По его словам, БПЛА используются в «беспрецедентных масштабах», но тоже часто заглушаются российскими РЭБ. «Это как постоянный маятник. Это война технологий»,— сказал он.

В июне CNN со ссылкой на пять источников в Вашингтоне, Лондоне и Киеве сообщал, что эффективность HIMARS на Украине снизилась из-за «интенсивного блокирования» Россией. По данным телеканала, российские военные стали чаще использовать «электронные глушилки», чтобы сбить систему наведения ракет.

Что происходит на 497-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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