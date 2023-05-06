CNN узнал о снижении эффективности HIMARS на Украине из-за российских «глушилок»

Эффективность реактивных установок HIMARS американского производства на Украине все больше снижается из-за их «интенсивного блокирования» Россией, сообщили пять источников CNN в Вашингтоне, Лондоне и Киеве. Российские военные в последнее время, по данным телеканала, все чаще использует «электронные глушилки», чтобы сбить систему наведения ракет.

Американским и украинским специалистам приходится искать новые методы настройки программного обеспечения для противодействия помехам. Один из собеседников CNN назвал происходящее «игрой в кошки-мышки». Вместе с тем источник в Пентагоне заявил, что Киев сохранит интенсивность огня из HIMARS. По его словам, 1 мая из них было выпущено 18 ракет.

Из попавших в соцсети секретных документов телеканалу стало известно, что США помогали Украине обнаружить и уничтожить российские глушители радиоэлектронных данных. Источник CNN подтвердил, что Вашингтон консультирует Киев по вопросу поиска средств радиолокационной борьбы РФ.

Как отмечает телеканал, HIMARS играет для Украины важную роль в боевых действиях. Снижение их эффективности может негативно сказаться в том числе на запланированном контрнаступлении.

О запланированном контрнаступлении Украины — в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев