Губернатор Дона высказал замечания госкомпании «Автодор» по строительству обхода Аксая

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что госкомпания «Автодор» получила от него ряд замечаний по поводу строительства обхода Аксая. Об этом глава региона рассказал в эфире программы «О главном» на телеканале «ДОН 24».

«Я уже проезжал по этой дороге. Есть замечания, которые я высказал. Госкомпания в полном объеме дорогу еще не закончила. Сам новый участок открыт, но «Автодор» должен выполнить заезды»,— рассказал Василий Голубев.

По словам главы региона, съезды необходимы для путешественников, приезжающих с Юга или из Москвы. Отдельные съезды позволят повысить туристическую привлекательность этого района.

Напомним, обход Аксая был открыт одновременно с Дальним западным обходом Краснодара 15 июня. Строительство дорог было завершено раньше запланированного срока. В первые дни после открытия до 45% транзитного трафика ушло на новый участок.

Анастасия Назарова