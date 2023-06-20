Почти половина тразитного трафика через Ростов перешла на участок обхода Аксая

В воскресенье, 18 июля, по недавно открытому обходу Аксая проехало более 26 тыс. автомобилей, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области со ссылкой на данные госкомпании «Автодор».

«Произошло перераспределение транспортных потоков — 45% транзитного трафика ушло на новый участок»,— отмечается в сообщении.

Обход Аксая строили несколько лет и открыли 15 июня. Новый участок трассы М-4 «Дон» представляет из себя 35-километровую шестиполосную дорогу с разрешенной скоростью движения 110 км/ч. Проезд по нему стоит 300 руб. для легковых авто, для грузовиков и автобусов — до 900 руб. (в зависимости от класса транспортного средства); тарифы действуют одинаковые вне зависимости от времени суток и дня.

Кристина Федичкина