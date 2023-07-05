Володин связал беспорядки во Франции с политикой Макрона

В своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал пост, в котором назвал президента Эмманюэля Макрона причиной нестабильности во Франции. По мнению господина Володина, действия главы государства привели к саморазрушению Франции, и она находится на пороге гражданской войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В своем посте Вячеслав Володин обратил внимание на продолжающиеся уже почти неделю уличные протесты во Франции. Он также задал вопрос: «В чем же причина такой нестабильности во Франции?» И сам же на него ответил: «Ответ кроется в политике действующего президента Макрона».

«Стремясь к политической монополии, он в последние годы снижал роль профсоюзов, традиционно играющих значимую роль в жизни государства. Последовательно ослаблял партийную систему. Все это привело к тому, что проблемы стали обсуждаться не в стенах парламента, а на улице»,— написал он.

По мнению Вячеслава Володина, ситуация во Франции со временем будет только ухудшаться. Он считает, что политическая система страны стала «неустойчивой к вызовам». «Макрон своими действиями привел некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения»,— добавил он.

Спикер Госдумы также полагает, что Эмманюэль Макрон, «наделав ошибок во внутренней политике», пытается отвлечь внимание французских граждан международной обстановкой и поэтому он «втянул Францию в войну на Украине». «Доверие к Макрону падает. Рейтинги опустились до минимальной отметки. И если бы выборы президента проходили сейчас, то их выиграла бы Марин Ле Пен»,— заключил Вячеслав Володин.

Протесты во Франции начались 27 июня, во многих городах они переросли в беспорядки и ночные погромы. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля. Были задержаны тысячи человек. Среди них много детей и молодежи. По предварительным оценкам, французский бизнес и банки понесли убытки на сумму более €1 млрд из-за погромов: 200 магазинов были полностью разграблены, повреждения получили 300 отделений банков.

Подробнее о последствиях протестов — в публикации «Ъ» «Франция пересиливает погромы».

Милена Костерева