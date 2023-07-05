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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в финансировании ВСУ уроженца Украины

В Екатеринбурге ФСБ задержала уроженца Украины, которого обвиняют в государственной измене (ст. 275 УК РФ) за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. Обвиняемого задержали в аэропорту Кольцово, когда он пытался пересечь границу РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным спецслужб, 39-летний мужчина переводил деньги на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку ВСУ. Кроме того, он «совершил конкретные действия» по приобретению в интересах артиллерийских подразделений украинской армии оборудования спутниковой связи, которое предназначено для организации передачи координат расположения ВС РФ.

Накануне ЦОС ФСБ сообщил о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении мужчины, который пытался склонить офицера перейти вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ. Операция по его задержанию прошла в Тюмени.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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