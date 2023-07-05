«Единая Россия» выдвинула Дмитрия Азарова кандидатом в губернаторы Самарской области

Кандидатура губернатора Самарской области Дмитрия Азарова будет выдвинута на предстоящих выборах главы региона осенью. Решение было принято на региональной конференции партии «Единая Россия», сообщается на сайте отделения.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Партийцы единодушно поддержали кандидатуру Дмитрия Азарова на должность главы региона на предстоящих выборах»,– говорится в сообщении.
Губернатор Самарской области официально заявил об участии в выборах главы региона в апреле текущего года. Ранее сообщалось, что голосование на выборах главы региона будет многодневным – оно пройдет 8, 9 и 10 сентября. В эти дни избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.