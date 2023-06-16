Выборы губернатора Самарской области пройдут три дня

Голосование на выборах губернатора Самарской области будет многодневным – оно пройдет 8, 9 и 10 сентября. В эти дни избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба областного избиркома.

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Выдвигать кандидатов можно до 23 июля, предоставить документы для регистрации – до 26 июля. Собирать подписи в поддержку выдвижения кандидата можно со дня выдвижения. Для регистрации кандидата необходимо 166 подписей, из которых 44 должны быть проставлены депутатами муниципальных районов и городов. Всего кандидата должны поддержать в 28 муниципалитетах Самарской области.

Агитационный период начинается с момента выдвижения кандидатов и до 8 сентября, предвыборная агитация в СМИ – с 12 августа. Итоги выборов подведут до 19 сентября.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров официально заявил об участии в выборах главы региона в апреле этого года. Он был назначен врио губернатора в сентябре 2017 года после отставки Николая Меркушкина. Спустя год он победил на выборах главы региона, набрав более 72% голосов избирателей.

Ани Айвазян