Израильские военные завершили операцию в палестинском Дженине

Армия обороны Израиля объявила о завершении двухдневной операции в палестинском городе Дженине (Западный берег реки Иордан). В результате операции погибли 12 палестинцев и один израильский солдат, сообщила пресс-секретарь израильской армии.

«Операция официально завершена, и солдаты покинули район Дженина», — приводит AFP слова представителя Армии обороны Израиля.

The Jerusalem Post пишет, что в ходе израильской операции 120 человек получили ранения. Со ссылкой на палестинские источники газета сообщает, что почти все убитые — 12 человек — были идентифицированы как боевики.

По данным The Jerusalem Post, вскоре после вывода израильских войск десятки палестинцев забросали камнями местный штаб палестинских сил безопасности в Дженине. Протестующие обвинили палестинские власти в том, что они «прятались во время израильской операции» и не смогли «защитить палестинцев от агрессии».

Палестинские власти фактически перестали контролировать происходящее как в Дженине, так и во многих других городах на Западном берегу. По информации The Jerusalem Post, Израиль откладывал проведение операции в Дженине целых два года, надеясь, что палестинская администрация возьмет на себя ответственность за происходящее.

В ночь на 3 июля израильские силы безопасности начали крупнейшую с 2002 года операцию по борьбе с террором в Дженине. Операция получила название «Дом с палисадником». МИД Израиля уточнил, что происходящее — не «конфликт с палестинцами», а борьба с «марионетками Ирана». В боевых действиях были задействованы как авиация, так и наземные силы армии, пограничной полиции и Службы общей безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль зачищает по-крупному».

Милена Костерева