«Теплосеть СПб» проведет испытания в Кировском районе Петербурга

В среду, 5 июля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут испытания тепловых сетей на плотность и прочность в Кировском районе города.

Как сообщили в компании, в зону проводимых работ войдут теплосети, размещенные на улицах: Кронштадтская, Зайцева, Маринеско, Краснопутиловская, Новостроек, Зины Портновой, Подводника Кузьмина, проспектах: Трамвайном, Маршала Жукова, Стачек, Ветеранов и дороге на Турухтанные острова.

В период проведения испытаний температура воды в тепловых сетях не будет превышать 40 градусов.

Напомним, накануне «Теплосеть СПб» уже проводила испытания в Кировском районе Петербурга. Кроме этого, в зону работ также вошел Адмиралтейский район города.

Отметим, что другая ресурсоснабжающая организация — ГУП «ТЭК СПб» — в первую неделю июля проводит аналогичные испытания сетей в семи районах Петербурга.

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