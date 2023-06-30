«ТЭК СПб» в первую неделю июля проведет серию гидравлических испытаний на теплотрассах

ГУП «ТЭК СПб» продолжит межсезонные испытания подведомственных теплопроводов серией тестов в семи районах города в начале июля. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«С 3 по 7 июля предприятие проведет 14 гидравлических испытаний в 7 районах Санкт-Петербурга»,— говорится в сообщении.

Трубы будут проверять сперва в Пушкинском, Выборгском и Московском районах, затем в Красногвардейском, Приморском, Невском и Кронштадтском. «ТЭК СПб» просит местных жителей проявлять осторожность в случае прорывов трасс и сообщать о ЧП в экстренные службы.

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