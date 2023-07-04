«Теплосеть СПб» проведет испытания в двух районах города

Во вторник, 4 июля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут гидравлические испытания в двух районах города. В частности, тепловые сети будут проверять на плотность и прочность в Адмиралтейском и Кировском районах города, сообщили в компании.

На время испытаний температура воды в теплосетях не будет превышать 40 градусов. Полный список адресов, по которым проверят трубы, можно посмотреть на сайте «Теплосети СПб».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что другая ресурсоснабжающая организация — ГУП «ТЭК СПб» — в первую неделю июля проведет испытания сетей в семи районах Петербурга.

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