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Коммерсантъ FM
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Гладков сообщил о повреждении жилых домов в Валуйках из-за обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела города Валуйки со стороны вооруженных сил Украины сработала система ПВО. Повреждено два частных дома и пять автомобилей.

«Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей. Глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы на месте, продолжается подомовой обход»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

В приграничной Белгородской области с начала боевых действий на Украине из-за обстрелов регулярно срабатывает система ПВО. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует режим среднего уровня реагирования. По оценке местных властей, на восстановление поврежденных от обстрелов объектов Белгородской области может потребоваться более 20 млрд руб.

Милена Костерева

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