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Коммерсантъ FM
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«Известия»: штрафы за отказ пустить в квартиру газовщиков вырастут в пять раз

Правительство одобрило законопроект, который предлагает в пять раз повысить штрафы за недопуск в квартиру газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов. В ближайшее время его внесут в Госдуму. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на копию отзыва правительства на документ.

Как следует из текста, штрафы за недопуск специалистов в квартиру вырастут с 1–2 тыс. до 5–10 тыс. руб. Для должностных лиц штраф вырастет до 100 тыс., для юрлиц — до 500 тыс. руб. Также штраф за отказ от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования составит 10 тыс. руб.

По мнению авторов законопроекта, принятие документа позволит снизить число аварий с бытовым газом. По словам экспертов «Известий», недопуск газовщиков в квартиры — одна из причин подобных аварий.

О потреблении газа в России — в интервью главы «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова.

Олеся Павленко

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