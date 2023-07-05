Российское посольство закроет центр культуры и школу в Румынии

Посольство России в Румынии приостановит работу Российского центра науки и культуры, а также школы при посольстве из-за сокращения числа дипломатов в стране. Об этом сообщил «Известиям» российский посол в Румынии Валерий Кузьмин.

«Мы вынуждены будем приостановить без перспективы возобновления в обозримом будущем работу Российского центра науки и культуры, школы при посольстве, а также до предела сократить ряд административно-технических подразделений»,— сообщил посол.

По словам посла, «функциональное ядро» дипломатической миссии России в Румынии удастся сохранить — то есть посольство продолжит предоставлять консульское обслуживание россиянам.

В июне власти Румынии решили уравнять число российских дипломатических сотрудников с количеством румынских дипломатических представителей в России. В связи с этим 8 июня МИД Румынии потребовал 40 сотрудников российского посольства покинуть страну в течение 30 дней.

Анастасия Ларина