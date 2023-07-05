Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российское посольство закроет центр культуры и школу в Румынии

Посольство России в Румынии приостановит работу Российского центра науки и культуры, а также школы при посольстве из-за сокращения числа дипломатов в стране. Об этом сообщил «Известиям» российский посол в Румынии Валерий Кузьмин.

«Мы вынуждены будем приостановить без перспективы возобновления в обозримом будущем работу Российского центра науки и культуры, школы при посольстве, а также до предела сократить ряд административно-технических подразделений»,— сообщил посол.

По словам посла, «функциональное ядро» дипломатической миссии России в Румынии удастся сохранить — то есть посольство продолжит предоставлять консульское обслуживание россиянам.

В июне власти Румынии решили уравнять число российских дипломатических сотрудников с количеством румынских дипломатических представителей в России. В связи с этим 8 июня МИД Румынии потребовал 40 сотрудников российского посольства покинуть страну в течение 30 дней.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...