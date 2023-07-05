В Дагестане арестовали бывшего полицейского по делу о гибели задержанного из-за пыток

Суд в Дагестане арестовал бывшего оперуполномоченного отдела полиции по Советскому району Махачкалы Булата Меджидова по статье о превышении должностных полномочий (ч.4 ст.286 УК РФ). По версии следствия, мужчина применил к задержанному пытки, после чего тот умер. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

В ночь на 21 января в Махачкале умер 35-летний Курбан Далгатов. За несколько часов до гибели его доставили в Советский РОВД Махачкалы. По версии полицейских, мужчина помог скрыться человеку, который выстрелил в знакомого. В заявлении пресс-службы МВД Дагестана тогда сообщалось, что во время задержания у мужчины «ухудшилось самочувствие», его доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

По версии следствия, оперуполномоченный Меджидов вместе с коллегами начал пытать одного из доставленных в отдел, когда задержанный отказался раскрыть местонахождение подозреваемого. Дагестанское издание «Черновик» со ссылкой на родственников погибшего сообщало, что мужчину могли ударить током в область сердца.

Бывший оперуполномоченный арестован до 21 августа. В январе по этому делу арестовали троих сотрудников этого же отдела.

Анастасия Ларина